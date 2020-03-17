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Посол Франции: Россия и Европа "играют в одну игру" в некоторых сферах политики

Москва и Европа разделяют ответственность за поддержание мира и международной безопасности, считает Пьер Леви

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Европа хотят быть независимыми центрами силы в мире и в этом смысле "играют в одну игру", разделяя ответственность за поддержание мира и международной безопасности. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ" посол Франции в России Пьер Леви.

По его словам, США и КНР, сейчас играют определяющую роль в международных делах, но Европа, как и Россия, не хочет терять свою субъектность на мировой арене, становясь заложницей отношений между этими странами. "Мы, европейцы, не хотим быть переменными величинами в этом процессе, мы хотим быть самостоятельными игроками в этой игре. И в этом смысле мы с Россией находимся в одном географическом пространстве, играем в одну игру, у нас как у постоянных членов Совбеза ООН общая ответственность за поддержание мира и международной безопасности", - отметил Леви.

Именно поэтому Франция, являясь активным членом ЕС и НАТО, настаивает на необходимости диалога с Россией "по самым горячим и деликатным вопросам, кризисам". "Президент [Франции Эмманюэль] Макрон исходит из того, что мы, европейцы, не можем оставить все как есть, сохранять статус-кво, сложившийся с началом украинского кризиса, в то время как в мире происходит столько перемен. Нет, необходимо говорить друг с другом, - подчеркнул французский посол. - Диалог - это не свидетельство слабости".

По мнению Леви, особенно важным является налаживание контактов с Россией по вопросу европейской безопасности. "Мы - Франция, мы настаиваем, что наша главная цель - безопасность Европы. И ее не может быть без России или против России. Потребуются время и усилия с обеих сторон, чтобы продвинуться и в диалоге с Россией, и в диалоге с нашими европейскими партнерами (по вопросу взаимоотношений с РФ - прим. ТАСС)", - пояснил дипломат. Он указал на необходимость укрепления "архитектуры доверия и безопасности" в Европе, о чем ранее заявлял президент Франции.

Помимо этого, сторонам следует обратить внимание и на иные области, где возможно прагматичное сотрудничество. "Необходимо искать конструктивную повестку - например, обсуждать вопросы экологии", - сказал Леви. "Я, кстати, был удивлен тому, насколько это важный вопрос для России. Мы уже не раз говорили, в том числе с местными депутатами, о многооборотной экономике, переработке отходов, энергоэффективности, обо всем, что связано с качеством жизни", - поделился он своими впечатлениями.

"Все это очень амбициозный план, который свидетельствует об анализе мировых процессов в долгосрочной перспективе, а не о желании нажать на какую-то кнопку и тут же нормализовать отношения. Мы должны быть готовы постоянно прилагать к этому усилия. От обеих сторон я слышал, что у президентов [Владимира] Путина и Макрона сложились тесные и регулярные отношения. И наша работа как дипломатов - подпитывать эти отношения и попытаться продвинуться вперед", - отметил посол.

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