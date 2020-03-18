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Распространение коронавируса нового типа

Бразилия частично закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса

Товарообмен между странами будет продолжаться

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 марта. /ТАСС/. Бразилия в среду частично закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса. Об этом сообщил во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Завтра в официальной прессе будет опубликовано постановление о закрытии границы с Венесуэлой, где ситуация наиболее чувствительная", - заявил политик в ходе общения с журналистами у входа в резиденцию, транслировавшегося в его аккаунте в Facebook. Как пояснил глава государства, трансграничное сообщение с Боливарианской Республикой не может быть прервано полностью, поскольку от этого зависит экономика граничащего с ней северного штата страны, Рораймы. "Товарообмен будет продолжаться", - подытожил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас выявлено 290 инфицированных в 17 субъектах федеративной республики, есть один летальный исход заболевания. В Венесуэле число заразившихся составляет 33.

Ранее Болсонару выражал сомнение в реальных масштабах угрозы, исходящей от коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.

Теги
БразилияВенесуэлаБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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