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Белый дом утверждает, что Пекин ограничивает доступ к точной информации о событиях в Китае

Вашингтон призывает лидеров Китая переключить внимание с выдворения журналистов на присоединение ко всем странам в остановке "уханьского коронавируса"

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Лишение Пекином аккредитации ряда американских журналистов направлено на ограничение доступа к точной информации о происходящем в Китае. С таким утверждением выступил во вторник Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Решение Коммунистической партии Китая выдворить журналистов из Китая и [специального административного района КНР] Гонконга является еще одним шагом к лишению китайского народа и мира доступа к соответствующей действительности информации о Китае", - утверждается в записи в Twitter СНБ.

При этом в ней еще содержится оскорбительное для Китая упоминание нового коронавируса, названного "уханьским". "США призывают лидеров Китая переключить внимание с выдворения журналистов и распространения дезинформации на присоединение ко всем странам в остановке уханьского коронавируса", - пишет СНБ. Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

МИД КНР объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, Washington Post и The Wall Street Journal. В начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении со 160 до 100 человек общего числа граждан КНР, работающих в государственных китайских СМИ на американской территории. Ранее правительство КНР аннулировало аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете очередной колонки американского политолога Уолтера Рассела Мида под заголовком "Китай - настоящий больной Азии", вызвавшего негодование не в регионе, но и у специалистов в США. Десятки штатных корреспондентов The Wall Street Journal фактически согласились с тем, что Мид выбрал расистский заголовок и призвали руководство газеты в направленной ему по электронной почте петиции принести извинения за случившееся. Тем не менее, руководство газеты ограничилось тогда тем, что выразило сожаление в связи с произошедшим, отказавшись извиняться или править текст колонки.

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