Власти Боливии вводят карантин на всей территории страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 марта. /ТАСС/. Временное правительство Боливии издало указ о введении карантина на территории всей страны до 31 марта из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр при президенте Йерко Нуньес.

"Данным указом объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в стране и карантин на территории всей Боливии в связи со вспышкой коронавируса", - приводит его слова газета La Razón.

Как уточнил Нуньес, на время действия карантина жителям страны будет запрещено покидать дома с 17:00 до 05:00. Нарушителям грозит арест на восемь часов. Магазины, которые работают после 15:00 во время карантина, будут закрыты.

Ранее во вторник и.о. главы государства Жанин Аньес сообщила, что Боливия закрывает границу для въезда иностранцев, отменяет все международные рейсы и наземное пассажирское сообщение между департаментами, а также ограничивает рабочие часы государственных служащих, магазинов и общественного транспорта.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях. К настоящему моменту количество заболевших достигло 12 человек.