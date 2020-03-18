Власти США расширили санкции за покупку и продажу иранской нефти

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтон в среду ввел санкции в отношении девяти компаний, в том числе из Китая и ЮАР, обвинив их в причастности к приобретению и продаже нефтехимических продуктов из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"18 марта Госдепартамент ввел санкции <...> в отношении семи юридических лиц, участвующих в крупной операции по приобретению, продаже, транспортировке и сбыту нефтехимической продукции из Ирана", - сказано в сообщении. Речь идет о южноафриканской SPI International Proprietary Limited, а также шести компаниях из Китая.

Еще две компании, одна из которых иранская, были внесены в список санкций в связи с тем, что они, по данным американских властей, "владеют или контролируют" SPI International Proprietary Limited. Кроме того, санкции были введены в отношении руководителей трех из попавших в среду под рестрикции фирм.