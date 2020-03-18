{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти США расширили санкции за покупку и продажу иранской нефти

Ограничения ввели в отношении девяти компаний

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтон в среду ввел санкции в отношении девяти компаний, в том числе из Китая и ЮАР, обвинив их в причастности к приобретению и продаже нефтехимических продуктов из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"18 марта Госдепартамент ввел санкции <...> в отношении семи юридических лиц, участвующих в крупной операции по приобретению, продаже, транспортировке и сбыту нефтехимической продукции из Ирана", - сказано в сообщении. Речь идет о южноафриканской SPI International Proprietary Limited, а также шести компаниях из Китая.

Еще две компании, одна из которых иранская, были внесены в список санкций в связи с тем, что они, по данным американских властей, "владеют или контролируют" SPI International Proprietary Limited. Кроме того, санкции были введены в отношении руководителей трех из попавших в среду под рестрикции фирм.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Швейцария заявила о приостановке на три месяца выдачи виз из-за коронавируса
В стране зарегистрировано около 2650 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС