Замглавы ЕК провел первый телефонный разговор с премьером Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обсудил с ним меры по борьбе с коронавирусом и украинские реформы. Об этом Домбровскис написал в среду в Twitter.

"Первый раз переговорил по телефону с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Обсудили сотрудничество Украины и ЕС, прогресс реформ, работу по сдерживанию вспышки коронавируса в ЕС и Украине. Украина имеет большое значение в европейской повестке", - заверил еврокомиссар.