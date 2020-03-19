Власти Азербайджана закрыли въезд в Баку из других регионов страны

БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Въезд в столицу Азербайджана из других регионов республики закрыт с полуночи четверга в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Решением оперативного штаба при кабинете министров страны, принятым 17 марта, запрет будет действовать в течение 10 дней - до 29 марта. Запрещен также въезд в город Сумгаит, крупный промышленный центр, расположенный в 25 км от Баку, и на территорию Апшеронского района. Исключение сделано только для автомобилей специального назначения, в том числе машин скорой помощи, аварийной, спасательной служб и грузовых автомобилей, доставляющих продовольствие и другие товары.

С четверга останавливаются также пассажироперевозки в Баку, Сумгаит и Апшеронский район из других городов и районов страны железнодорожным транспортом. Временно прекращены и авиаперевозки пассажиров в столицу из других аэропортов на территории республики.

Как сообщили в МВД Азербайджана, на въезде в Баку, Сумгаит и территорию Апшеронского района установлены полицейские блокпосты.

Со среды по договоренности сторон временно прекращены взаимные поездки граждан Азербайджана и России. В связи с этим таможенно-пропускные пункты остановили пропуск на территорию страны легковых автомобилей и людей из РФ. Еще раньше был закрыт въезд на территорию Азербайджана легковых автомобилей и граждан из Грузии и Ирана. При этом транспортные грузоперевозки продолжаются в прежнем режиме.