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Распространение коронавируса нового типа

Финляндия ограничила передвижение через свои границы

Вернувшимся в страну необходимо в течение 14 дней соблюдать карантин

ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /ТАСС/. Финляндия по решению правительства с полуночи четверга, 19 марта ограничила передвижение через свою государственную границу из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщило МВД страны.

"Правительство приняло решение начать ограничение движения через границу с 00:00 по местному времени (01:00 мск) 19 марта. Пункты пересечения границы будут закрыты, вернется пограничный контроль", - говорится в сообщении.

В МВД указали, что закрытие внешних и внутренних (в шенгенской зоне - прим. ТАСС) границ республики для въезда и выезда - одна из мер в рамках Акта о чрезвычайных ситуациях, который был приведен в действие на период с 18 марта по 13 апреля. В это время, отметили там, никто не должен выезжать за границу любым способом - по земле, воде и воздуху. Финские граждане и те, кто постоянно проживает в стране, имеют право вернуться туда из-за рубежа, но вернувшимся необходимо в течение 14 дней соблюдать карантин. В МВД добавили, что иностранным туристам, оказавшимся в настоящее время в Финляндии, также разрешено будет покинуть страну.

"Грузоперевозки через все границы (с РФ, Швецией, Норвегией - прим. ТАСС) продолжатся. Поездки по работе тоже будут возможны и также будут продолжены в рамках внутренних границ ЕС", - уточнило министерство. Закроются все аэропорты страны, кроме главного Хельсинки-Вантаа, а также аэропортов Турку и Мариехамна на Аландских островах. Эти три аэропорта будут открыты для международных грузоперевозок и возвращения людей на родину.

Как сообщило посольство Финляндии в России, "согласно разъяснениям, полученным от Пограничной службы Финляндии, ограничения, вводимые с 19 марта властями страны на пересечение границы с Россией, не будут распространяться на граждан, включая российских, возвращающихся в государство гражданской принадлежности с территории Финляндии имеющимися средствами международного сообщения - регулярными рейсами "Аэрофлота", автобусными маршрутами, а также на личном автотранспорте". Аналогичный режим, уточнили там, "будет действовать для транзитных пассажиров - граждан РФ, следующих в Россию международными рейсами из третьих стран через территорию Финляндии при условии наличия у них билетов по всему маршруту".

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ФинляндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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