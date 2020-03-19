Тироль закрыли на карантин

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Власти федеральной земли Тироль на западе Австрии приняли решение закрыть на карантин все населенные пункты региона. Об этом сообщил в среду губернатор Тироля Гюнтер Платтер.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Тироль самоизолируется. Мы издаем указ о карантине для всех 279 тирольских коммун, - говорится в заявлении Платтера. - Еще одна мера заключается в том, что Тироль закрывается от соседей".

По его словам, передвигаться между коммунами Тироля можно только для снабжения продуктами в магазине, похода в аптеку, посещения врача или срочной работы, если они не расположены в родном населенном пункте. Доставка грузов в регион будет производиться только по специальному разрешению.

Распоряжение вступает в силу с полуночи и действует до 5 апреля 2020 года.

Что произошло в Тироле

18 марта немецкие издания Spiegel, Die Welt и телеканал NTV выступили с утверждением, что в конце февраля сотни туристов в Европе заразились коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Тироле, а власти региона якобы заблаговременно не предупредили приезжих о вспышке вируса, зарегистривовав первый случай заражения только 7 марта. Губернатор Тироля отверг критику и заявил, что вирус зародился не в его регионе и были приняты все меры для борьбы с распространением.

Ишгль стал первым австрийским горнолыжным курортом, который объявил о досрочном закрытии с 14 марта. Вслед за ним власти Тироля закрыли все зимние комплексы и отели для туристов из-за распространения коронавируса. Затем Минздрав Австрии призвал всех людей, которые с 28 февраля посещали отдельные области этого региона, изолировать себя на карантин из-за угрозы инфицирования.

На карантин первыми были закрыты коммуны долины Пацнаунталь: Ишгль, Каппль, Зе, Гальтюр и Санкт-Антон-ам-Арльберг. Такая же мера впоследствии была применена к Зёльдену и местечку Санкт-Кристоф. Кроме того, Австрия закрыла границу на западе с Италией и Швейцарией.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1646. Девять человек выздоровели, пятеро умерли. С 16 марта в стране запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции и выходить на улицу только в случае острой необходимости.