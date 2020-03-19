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Распространение коронавируса нового типа

США приостанавливают перепись населения "в поле" из-за коронавируса

Перепись в США проводится с 1790 года каждые 10 лет

ТАСС, 19 марта. Соединенные Штаты приостанавливают проведение переписи населения "в поле", которая началась несколько дней назад, сроком на две недели - до 1 апреля - в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении директора американского Бюро переписи Стива Диллингэма.

"Начиная с сегодняшнего дня (18 марта - прим. ТАСС), работа по проведению переписи населения в 2020 году "в поле" приостанавливается в связи с применением мер по замедлению распространения коронавируса на две недели, до 1 апреля", - говорится в тексте.

Диллингэм также отметил, что в период приостановки переписи Бюро продолжит оптимизацию своей работы и оповестит об изменениях в случае их внесения.

Министр торговли США Уилбур Росс 10 марта заявил, что администрация США запрашивает $1,6 млрд на будущий 2021 финансовый год на обработку данных всеобщей переписи 2020 года. Росс также выразил надежду на то, что вспышка коронавируса не повлияет на ход всеобщей переписи.

Перепись в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В этом году она пройдет уже в 24-й раз и должна охватить порядка 143 млн домохозяйств. Участие в переписи является обязательным. Результаты переписи будут представлены федеральным органам к 1 декабря 2020 года, а органам власти штатов - в начале 2021 года. Эти сведения необходимы, в частности, для изменения границ избирательных округов при проведении выборов в Палату представителей Конгресса США и в законодательные собрания отдельных штатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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