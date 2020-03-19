В Европарламенте выступают за продление переходного периода по Brexit из-за коронавируса

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Ряд европейских политиков выступает за продление переходного периода в отношениях с Великобританией максимум до конца 2022 года в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг медиагруппа Funke.

"Пандемия осложняет и без того очень амбициозный план", - заявил Funke уполномоченный Европарламента по Brexit Дэвид Макаллистер. "С европейской стороны мы готовы продлить переходную фазу максимум до конца 2022 года. Для этого Соединенное Королевство должно направить соответствующий запрос", - сказал он. "Вопрос продления сроков при нынешних обстоятельствах должен быть снова очень тщательно изучен в Лондоне", - подчеркнул политик.

В свою очередь, замглавы Европарламента Катарина Барлей заявила, что "в текущей кризисной ситуации личные переговоры невозможны". "Будет видно, удастся ли дальше действовать в режиме видеоконференции. Но даже если переговоры состоятся, сейчас все усилия должны быть нацелены на то, чтобы согласованно бороться с пандемией", - подчеркнула она. "Угроза жесткого Brexit, сопровождаемого хаотичными условиями и экономическими потерями, - это в настоящий момент ненужное бремя для обеих сторон, - сказала Барлей. - В этой связи переходный период должен быть заблаговременно продлен".