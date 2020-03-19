Помпео утверждает, что власти Китая допустили выезд сотен тысяч инфицированных из Уханя

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что власти Китая ранее позволили выехать из города Ухань сотням тысяч зараженных новым коронавирусом людей. С этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил в среду в эфире телеканала Fox News.

По версии Помпео, из-за действий руководства КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру". Как полагает госсекретарь США, власти Китая "знали о риске", но якобы "потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают". "Они пытались не допустить распространения информации <...> вместо того, чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир", - добавил Помпео.

На вопрос о том, заслуживает ли, по его мнению, доверия информация о вирусе, которую сейчас предоставляет Пекин, госсекретарь США ответил: "Это один из самых важных вопросов. Нам было чрезвычайно трудно направить туда специалистов из числа медиков". "В самом начале мы предложили направить туда лучших американских экспертов для оказания помощи им (китайской стороне - прим. ТАСС) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Нам не разрешили въезд", - добавил Помпео.

Говоря о властях Китая, он также отметил: "Они не были в достаточной мере транспарентны, есть риск, что если мы не исправим это, если мы не докопаемся до сути, это может повториться. Возможно, не в такой форме, возможно, не именно так, но важна транспарентность".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась почти на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.