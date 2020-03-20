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Распространение коронавируса нового типа

США не считают, что их санкции препятствуют борьбе с коронавирусом в Иране

У Тегерана есть достаточно средств, чтобы справиться с ситуацией, заявили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана не препятствуют борьбе с распространением нового коронавируса в этой стране. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Это любимое утверждение режима, что санкции влияют на их возможность оказывать помощь своему народу. Это не так", - считает он. "Наша политика максимального давления на режим продолжается, и она продолжается потому, что, как я уже сказал, санкции США не препятствуют доступу помощи в Иран", - отметил Хук.

По его словам, у властей Ирана есть достаточно средств, чтобы справиться с ситуацией. "У элиты много денег", - убежден спецпредставитель США.

Согласно последним официальным данным, число заболевших в Иране - 18 407, зарегистрированы по меньшей мере 1284 летальных исхода. Власти республики неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса.

16 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что однобокие санкции США и отдельных западных стран в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса лишь усугубят ситуацию. МИД РФ в тот же день распространил заявление, в котором отмечается, что Соединенные Штаты совершают целенаправленные действия, которые мешают борьбе с заболеванием в исламской республике. В четверг министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья также заявил, что ограничительные меры США против Ирана препятствуют борьбе с коронавирусом в стране и являются серьезным нарушением прав человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах. Всего в мире, по сведениям ВОЗ, заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи умерли.

Теги
СШАИранРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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