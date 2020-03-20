Зариф отметил, что санкции США мешают борьбе с COVID-19

ТЕГЕРАН, 20 марта. /ТАСС/. Санкции США в отношении Тегерана остаются основным препятствием для успешной борьбы с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19) в Иране. Такое мнение выразил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Зариф заявил о том, что санкции США являются основным препятствием для удовлетворения страной своих потребностей в лекарствах и медицинском оборудовании, необходимых для борьбы с коронавирусом", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы МИД Ирана. При этом Зариф "указал на доклад Всемирной организации здравоохранения, подтвердившей высокий уровень системы здравоохранения Ирана".

По информации пресс-службы, "Зариф призвал правительство Японии активизировать усилия для того, чтобы США отменили санкции против Ирана".

Во вторник Мотэги заявил, что власти Японии намерены выделить Ирану около 23,4 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом при посредничестве международных организаций.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике - 18 407, зарегистрированы по меньшей мере 1284 летальных исхода.