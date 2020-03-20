Участники контактной группы не будут встречаться в Минске 25 марта

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, запланированное на 25 марта, может состояться в режиме видеоконференции из-за нового коронавируса. Об этом заявил представитель Киева в политической подгруппе, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников в комментарии изданию "Левый берег".

"Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по поводу организации видеоконференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты [в Минск] сейчас невозможны", - сказал он. Резников не ответил на вопрос о том, будет ли в режиме видеоконференции обсуждаться вопрос о создании консультативного совета.

В ходе предыдущей встречи контактной группы 11 марта была предварительно достигнута договоренность о создании некоего нового механизма урегулирования - консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". Ожидается, что решение о создании этого совета могут подтвердить на заседании контактной группы 25 марта. В Донецкой и Луганской народных республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на брифинге 12 марта, что создание консультативного совета "не означает юридического признания Киевом республик Донбасса". Власти Украины, по его словам, "не намерены вести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР".