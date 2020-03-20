Трамп заявил об огромном уважении к Китаю на фоне трений между Вашингтоном и Пекином

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил об огромном уважении к Китаю на фоне разногласий между Вашингтоном и Пекином, связанных с распространением в мире коронавируса.

Выступая в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме, американский лидер в очередной раз использовал фразу "китайский вирус", говоря о нынешней пандемии. Однако затем, отвечая на вопросы, Трамп заверил, что уважительно относится и к Китаю, и к председателю КНР Си Цзиньпину. "У меня очень хорошие отношения с Китаем и с президентом Си. Я испытываю огромное уважение к президенту Си, считаю его своим другом", - отметил руководитель администрации США.

Далее он выразил сожаление по поводу того, что "ситуация вышла из-под контроля". "Это распространилось из Китая. Вышло из-под контроля", - сказал про вспышку коронавируса Трамп. "Я знаю президента Си. Он любит Китай, он уважает Соединенные Штаты. Должен сказать, что я испытываю огромное уважение к Китаю и уважаю президента Си", - добавил глава Белого дома.