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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил об огромном уважении к Китаю на фоне трений между Вашингтоном и Пекином

Президент США при этом в очередной раз использовал фразу "китайский вирус", говоря о пандемии

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил об огромном уважении к Китаю на фоне разногласий между Вашингтоном и Пекином, связанных с распространением в мире коронавируса.

Выступая в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме, американский лидер в очередной раз использовал фразу "китайский вирус", говоря о нынешней пандемии. Однако затем, отвечая на вопросы, Трамп заверил, что уважительно относится и к Китаю, и к председателю КНР Си Цзиньпину. "У меня очень хорошие отношения с Китаем и с президентом Си. Я испытываю огромное уважение к президенту Си, считаю его своим другом", - отметил руководитель администрации США.

Далее он выразил сожаление по поводу того, что "ситуация вышла из-под контроля". "Это распространилось из Китая. Вышло из-под контроля", - сказал про вспышку коронавируса Трамп. "Я знаю президента Си. Он любит Китай, он уважает Соединенные Штаты. Должен сказать, что я испытываю огромное уважение к Китаю и уважаю президента Си", - добавил глава Белого дома.

Теги
СШАСи ЦзиньпинТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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