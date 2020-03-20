В Польше заявили, что не будут переносить президентские выборы из-за режима эпидемии

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Введение в Польше режима эпидемии не подразумевает переноса сроков проведения в стране очередных президентских выборов, назначенных на май. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Это не означает переноса выборов на более поздний срок", - сказал он, подчеркнув, что распоряжение о введении режима эпидемии никак не касается выборов. "Выборы должны состояться 10 мая", - добавил Моравецкий.

В польской конституции закреплены три вида особого положения, которые могут вводиться властями в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди них положение стихийного бедствия, чрезвычайное положение и военное положение. Каждый из этих режимов позволяет властям вводить те или иные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан в ситуации, когда государство не может нормально функционировать. После завершения срока действия одного из таких положений, согласно закону, нельзя проводить выборы в течение 90 дней. Пока правительство Польши информировало, что в введении ЧП необходимости нет.

Первый тур выборов должен пройти в Польше 10 мая. Если никому из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, то 24 мая пройдет второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов. Действующий президент Польши Анджей Дуда и другие кандидаты на пост президента информировали об отмене встреч с избирателями в рамках избирательной кампании, которая сейчас фактически заморожена.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 411. Пять человек умерли. По последним данным, сейчас в больницах находятся 898 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 47 тыс. находятся в условиях домашнего карантина из-за контактов с заразившимися. Более 62 тыс. отправлены в домашний карантин за последние дни после возвращения из-за границы. Более 53 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором.