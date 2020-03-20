{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Польше заявили, что не будут переносить президентские выборы из-за режима эпидемии

Выборы в стране назначены на май

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Введение в Польше режима эпидемии не подразумевает переноса сроков проведения в стране очередных президентских выборов, назначенных на май. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Это не означает переноса выборов на более поздний срок", - сказал он, подчеркнув, что распоряжение о введении режима эпидемии никак не касается выборов. "Выборы должны состояться 10 мая", - добавил Моравецкий.

В польской конституции закреплены три вида особого положения, которые могут вводиться властями в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди них положение стихийного бедствия, чрезвычайное положение и военное положение. Каждый из этих режимов позволяет властям вводить те или иные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан в ситуации, когда государство не может нормально функционировать. После завершения срока действия одного из таких положений, согласно закону, нельзя проводить выборы в течение 90 дней. Пока правительство Польши информировало, что в введении ЧП необходимости нет.

Первый тур выборов должен пройти в Польше 10 мая. Если никому из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, то 24 мая пройдет второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов. Действующий президент Польши Анджей Дуда и другие кандидаты на пост президента информировали об отмене встреч с избирателями в рамках избирательной кампании, которая сейчас фактически заморожена.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 411. Пять человек умерли. По последним данным, сейчас в больницах находятся 898 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 47 тыс. находятся в условиях домашнего карантина из-за контактов с заразившимися. Более 62 тыс. отправлены в домашний карантин за последние дни после возвращения из-за границы. Более 53 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором.

Теги
ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Помпео: санкции США не распространяются на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом
Госсекретарь США отметил, что никаких санкций на поступающие в Иран лекарства также не распространяется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС