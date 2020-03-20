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Министры обороны США и Индии обсудили ВТС и борьбу с коронавирусом

Марк Эспер высоко оценил роль Нью-Дели в координации усилий в борьбе с распространением нового коронавируса в Южной Азии и заявил о намерении посетить Индию

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Министры обороны Индии и США Раджнатх Сингх и Марк Эспер провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы расширения военно-технического сотрудничества Вашингтона и Нью-Дели, борьбу с новым коронавирусом и другие актуальные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как отмечается в ее заявлении, Сингх и Эспер рассмотрели "двусторонние приоритеты в сфере обороны, включая продолжающееся региональное сотрудничество, и инициативы, направленные на расширение взаимодействия между [американскими и индийскими] вооруженными силами, а также военно-технического сотрудничества". Кроме того, они обсудили пандемию, вызванную распространением коронавируса нового типа, и подтвердили стремление оставаться в тесном контакте, чтобы поддерживать необходимые темпы реализации "инициатив, укрепляющих <...> всеобъемлющее глобальное партнерство" США и Индии, подчеркнуло американское военное ведомство. По его свидетельству, Эспер высоко оценил роль Нью-Дели в координации усилий в борьбе с распространением нового коронавируса в Южной Азии и заявил о намерении "посетить Индию при первой же удобной возможности".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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СШАИндия
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