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Президент Молдавии отметил вклад Лаврова в укреплении двустороннего сотрудничества

Президент Молдавии поздравил главу МИД РФ с 70-летием

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летием, отметив его личный вклад в укрепление стратегического диалога между двумя странами. Об этом Додон написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Эта знаменательная дата - отличный повод дать высокую оценку почти 16 лет работы господина Лаврова на посту руководителя российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, за эти годы Сергей Викторович внес значительный личный вклад в развитие молдавско-российского стратегического партнерства на благо народов наших стран", - написал президент Молдавии, пожелав главе внешнеполитического ведомства РФ "крепкого здоровья и новых достижений на ответственном посту".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияДодон, Игорь
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