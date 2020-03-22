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Распространение коронавируса нового типа

Хаменеи назвал странным предложение США о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом

Вашингтон сам испытывает сложности на этом направлении, отметил духовный лидер Ирана

ТЕГЕРАН, 22 марта. /ТАСС/. Предложение властей США о помощи Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку Вашингтон сам испытывает сложности на этом направлении. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Руководители США несколько раз говорили, что готовы помочь нам лекарствами. Это очень странное высказывание", - отметил он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана. По словам Хаменеи, "американцы сами испытывают сложности при ограничении [распространения] заболевания".

Он добавил, что "США обвиняют в создании этого вируса". "Я не знаю, насколько эти обвинения верны. Однако в ситуации, когда такие предположения существуют, какой мудрый человек примет от вас помощь?" - задался вопросом духовный лидер.

Он подчеркнул, что "опыт Ирана на протяжении 40 лет показал способность страны сопротивляться любого рода вызовам".

12 марта президент США Дональд Трамп повторно предложил Тегерану помощь в целях пресечения распространения коронавируса нового типа. В ответ на предложение Вашингтона иранские политики, включая президента Хасана Роухани и главу МИД Мохаммада Джавада Зарифа, заявили, что для содействия Ирану в этом вопросе США должны снять санкции.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 20 610, зарегистрированы по меньшей мере 1556 летальных исходов.

Теги
СШАИранХаменеи, АлиРоухани, ХасанТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадРаспространение коронавируса нового типа
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