Первый этап обустройства границы Эстонии и России начнется летом

ТАЛЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Первый этап строительства инфраструктуры на границе Эстонии и РФ должен начаться летом. Об этом объявил в воскресенье руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Как он сообщил порталу ERR, тендер на первый этап строительства выиграли компании Merko Ehitus и GRK Infra. В рамках первого этапа, который должен начаться летом, эти компании создадут проект работ и начнут сооружение инфраструктуры на отрезке длиной 23,5 км от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.

"Это включает в себя столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке, - указал Беличев. - То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники".

Стоимость первого этапа строительства инфраструктуры границы Эстонии и РФ составит €20 млн. В августе 2019 года правительство Эстонии заявило, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн. Ранее сообщалось, что проект может быть завершен к 2026-2027 году.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками, с помощью которых на планшетные компьютеры они в режиме реального времени смогут получать изображение происходящего.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.