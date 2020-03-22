{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый этап обустройства границы Эстонии и России начнется летом

Стоимость первого этапа строительства инфраструктуры границы Эстонии и РФ составит €20 млн

ТАЛЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Первый этап строительства инфраструктуры на границе Эстонии и РФ должен начаться летом. Об этом объявил в воскресенье руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Как он сообщил порталу ERR, тендер на первый этап строительства выиграли компании Merko Ehitus и GRK Infra. В рамках первого этапа, который должен начаться летом, эти компании создадут проект работ и начнут сооружение инфраструктуры на отрезке длиной 23,5 км от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.

"Это включает в себя столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке, - указал Беличев. - То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники".

Стоимость первого этапа строительства инфраструктуры границы Эстонии и РФ составит €20 млн. В августе 2019 года правительство Эстонии заявило, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн. Ранее сообщалось, что проект может быть завершен к 2026-2027 году.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками, с помощью которых на планшетные компьютеры они в режиме реального времени смогут получать изображение происходящего.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

Теги
ЭстонияРоссия
Реклама на ТАСС
В Китае из-за неполадок отключили реактор АЭС "Хайян"
Государственное управление по ядерной безопасности Китая сообщило, что произошел сбой в работе инвенторного блока управления главного циркуляционного насоса реактора 1А
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС