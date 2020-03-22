США сожалеют в связи с решением Франции освободить гражданина Ирана

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. США сожалеют в связи с освобождением Францией гражданина Ирана Джалала Рухолланежада, которого Вашингтон обвиняет в нарушениях американских санкций. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США глубоко сожалеют в связи с односторонним решением Франции освободить гражданина Ирана Джалала Рухолланежада, об экстрадиции которого [США] запрашивали, - отметили в Госдепартаменте. - Данное лицо обвиняется в незаконном экспорте оборудования военного назначения в нарушение американских санкций. В общих интересах США и Франции привлекать к ответственности лиц, обвиняемых в серьезных преступлениях, особенно в сфере национальной безопасности".

По мнению Вашингтона, французская сторона не выполнила своих обязательств в обеспечении правосудия.

20 марта иранская телерадиовещательная корпорация ИРИБ сообщила, что власти Франции освободили иранского заключенного Джалала Рухолланежада, который отбывал наказание за попытку обхода санкций США в отношении Тегерана.

Отмечалось, что Рухолланежад пробыл во французской тюрьме около одного года. Он был арестован по запросу властей США, однако в результате сотрудничества Франции с судебными органами Ирана решение было пересмотрено.