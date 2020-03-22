Нью-Дели до конца марта будет закрытым городом

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 марта. /ТАСС/. Власти национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) приняли решение закрыть город и ввести в нем особый режим до 31 марта включительно. Об этом сообщил в воскресенье прессе главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Дели будет заблокирован с завтрашнего дня с 6 утра до 31 марта. Были сделаны некоторые исключения для того, чтобы обеспечить возможность закупать основные товары, а базовые услуги продолжали функционировать", - написал Кеджривал на своей странице в Twitter. Как указала мэрия индийской столицы, все офисы частных компаний будут закрыты, но их сотрудники - как постоянные, так и договорные - будут считаться действующими, и компании должны будут выплатить им зарплату за этот период.

В течение предстоящих девяти дней также не будут разрешены услуги общественного транспорта, это касается и частных автопарков, и авторикш, будет действовать лишь 25% автобусного парка государственной Делийской транспортной корпорации - для перевозки сотрудников чрезвычайных и дежурных служб. Делийское метро будет закрыто. Закрываются также индуистские храмы, христианские церкви, сикхские гурдвары, другие религиозные центры. В Дели уже запрещены крупные собрания, полиция сообщила, что нарушители будут задерживаться и наказываться.

Среди служб, работу которых разрешено продолжить - полиция, медицинские учреждения, пожарная служба, тюрьмы, работники департаментов электроснабжения и водоснабжения, муниципальные службы, банкоматы, телекоммуникационные и почтовые службы, а также печатные и электронные СМИ. Разрешена онлайн-торговля продуктами питания и лекарствами. Рестораны и кафе могут работать только на вынос еды или на ее доставку клиентам. Подобные ограничения вводятся и в 74 других регионах Индии, наиболее пострадавших от нового коронавируса.

В Индии в минувшие сутки произошел резкий рост заражения коронавирусной инфекцией - с 258 до 341. Власти страны сообщили в воскресенье еще о трех смертях от коронавируса, в том числе о первых жертвах в штатах Бихар и Гуджарат, в результате чего число жертв новой инфекции достигло семи.