Глава МИД Турции назвал политическим безрассудством политику Брюсселя в отношении Анкары

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Евросоюз совершает политическое безрассудство, портя отношения с Турцией и не критикуя Грецию за жестокое обращение с беженцами. Такое мнение в интервью, опубликованном в воскресенье в Financial Times, высказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"В год, когда был осуществлен Brexit, отталкивать от себя единственное крупное европейское государство, все еще стремящееся стать членом ЕС и, более того, как ответственный игрок, подтверждающее слова делом, является крупнейшим политическим безрассудством на памяти многих поколений. Турции, Соединенному Королевству и ЕС необходимо работать вместе и стабилизировать обстановку в соседних регионах, а Евросоюзу также нужно ускорить процесс вступления Турции в сообщество", - написал Чавушоглу.

Он также подверг резкой критике власти Греции, "которые использовали слезоточивый газ и вели огонь по людям", которые пытались прорваться через турецко-греческую сухопутную границу.

"Греция также незаконно приостановила прием прошений об убежище. ООН выступила с критикой [греческого правительства], а ЕС - нет. Погибли люди, десятки были ранены, а европейский престиж в мире пострадал", - указал Чавушоглу, добавив, что попытки ЕС разрешить миграционный кризис, вызванный конфликтом в Сирии, не дают результата.

"Мы не можем решить проблему в странах, где она зародилась, принимая желаемое за действительное и поучая Турцию - единственную страну, которая предпринимает активные действия", - отметил министр.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающейся с наплывом беженцев Греции. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.