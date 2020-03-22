Рада планирует собраться на внеочередное заседание из-за коронавируса

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Украинский парламент соберется на внеочередное заседание для рассмотрения ряда законопроектов в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом в воскресенье заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Мы готовимся к внеочередному заседанию. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов", - заявил он в эфире телеканала "Украина". По его словам, сейчас парламент ожидает от правительства представления законопроектов. Разумков уточнил, что тексты документов профильные комитеты парламента могут обработать уже в воскресенье вечером.

По данным украинских СМИ, Рада может собраться для рассмотрения законопроектов во вторник, 24 марта.

Ранее СМИ также распространили информацию о том, что в воскресенье может состояться заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), на котором примут решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны для противодействия распространению коронавируса. Решение СНБО должно быть подписано президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего принято Верховной радой. Для этого может быть созвано ее внеочередное заседание.

Число случаев заражения новым коронавирусом на Украине достигло 47 человек, три человека умерли, один выздоровел. 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где были зафиксированы случаи инфицирования. Как пояснил тогда премьер-министр страны Денис Шмыгаль, режимом ЧС никаких новых ограничений введено не было, он призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением заболевания.

С 12 марта по 3 апреля в стране введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутреннее междугородное сообщение. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, с 23 марта на общественном транспорте в столице смогут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам. По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.