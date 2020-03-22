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В штабе оппозиционера Бжании начали праздновать победу на выборах президента Абхазии

Бжания, предварительно, получил более 52 тыс. голосов избирателей

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Празднование победы оппозиционера Аслана Бжании на выборах президента Абхазии, состоявшихся в воскресенье, начали в его штабе, передает корреспондент ТАСС.

У штаба Бжании собралось большое количество людей, которые не расходятся даже после оглашения штабом предварительных результатов выборов. Движение транспорта в районе штаба затруднено, наблюдаются пробки. При этом водители сигналят в поддержку Бжании.

Собравшиеся у штаба аплодисментами приветствовали и другого кандидата - Адгура Ардзинбу, который пришел в штаб лично поздравить оппонента.

Бжания, по данным его штаба, лидирует по итогам обработки голосов на всех участках. Всего в выборах приняли участие около 92 тыс. человек, Бжания получил более 52 тыс. голосов избирателей, или 56,85%. У Ардзинбы 35,44%. Официальных данных о предварительных итогах голосования от ЦИК республики пока нет, явка на 18:00 составила 58,85% - 77, 57 тыс. человек.

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Абхазия
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