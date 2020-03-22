И.о. президента Абхазии поздравил Бжанию, предварительно, победившего на выборах

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты страны Аслана Бжанию с предварительной победой на выборах. Их встреча состоится 23 марта, говорится на сайте кабмина страны.

"Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Бжанию с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре. И. о. главы государства пожелал Аслану Бжании здоровья и успехов. В ходе телефонного разговора Валерий Бганба и Аслан Бжания договорились о встрече 23 марта", - говорится в сообщении.

Оппозиционер Бжания получил большинство голосов избирателей (60,7%) на одном из крупнейших избирательных участков в Сухуме, сообщили в участковой избирательной комиссии. Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба получил 36,7% голосов, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба - 0,016%.

Официальных данных о предварительных итогах голосования от ЦИК республики пока нет, явка на 18:00 составила 58,85% - 77, 57 тыс. человек. В штабе Бжании говорят, что он уверенно лидирует по итогам подсчета большинства голосов. Согласно данным, которые приводятся на информационном табло штаба, подсчитано 84 тыс. голосов, подсчет завершен на подавляющем большинстве участков, по их итогам у него 57,06% голосов, у Ардзинбы - 35,81%, Дзапшбы - 2,03%.

Бжании 57 лет, он одним из первых заявлял в 2019 году об участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле того же года в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия исключал возможность отравления. Сам Бжания заявил журналистам в конце февраля 2020 года, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство.