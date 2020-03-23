США сохраняют готовность помочь Ирану и КНДР в борьбе с новым коронавирусом

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Американская администрация сохраняет готовность оказать помощь Ирану, КНДР и другим странам в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Это подтвердил в воскресенье на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.

"Да, многим странам. Если им нужна помощь, то мы предоставим им помощь. Ни у кого нет того, что есть у нас, особенно в свете появления новых тестов [на инфицирование новым коронавирусом]. Северной Корее, Ирану, кстати, а также другим", - сказал американский лидер. Трамп отвечал на вопрос о том, действительно ли он направил руководству Северной Кореи послание, в котором сигнализировал о готовности Вашингтона оказать содействие Пхеньяну в связи со вспышкой нового коронавируса.

При этом глава вашингтонской администрации также отметил, что американские власти будут готовы при необходимости предоставить Ирану и КНДР новые экспресс-тесты на выявление коронавируса, создаваемые сейчас специалистами США. "Иран, Северная Корея, многие другие страны... Мы готовы помочь. В качестве примера: есть новый тест. <...> Ни у кого в мире нет такого теста. Это разрабатывается нами. Думаем, что это вскоре будет одобрено. Если у нас это будет, то мы сможем помочь множеству стран", - заявил Трамп.