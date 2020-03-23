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Распространение коронавируса нового типа

Трамп: пакет экстренных экономических мер США не предусматривает помощь другим странам

Однако правительство США не исключает оказания впоследствии какого-то экономического содействия некоторым пострадавшим от нынешней пандемии странам

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Пакет экстренных мер стимулирования американской экономики для преодоления последствий вспышки нового коронавируса не предусматривает оказания помощи другим государствам. Однако правительство США не исключает оказания впоследствии какого-то экономического содействия некоторым пострадавшим от нынешней пандемии странам. Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Нет, в законопроекте об экономических стимулах [такого] нет", - сказал американский лидер. Его просили уточнить, будет ли вырабатываемый сейчас совместно администрацией и Конгрессом США пакет чрезвычайных мер поддержки национальной экономики включать положения о предоставлении финансовой помощи другим странам.

При этом Трамп утверждал, что США и без того оказывают масштабную экономическую помощь другим государствам. "Мы предоставляем миллиарды и миллиарды долларов", - отметил глава американской администрации. Причем, по его мнению, зачастую такое содействие предоставляется и тем странам, с которыми США не поддерживают глубоких или масштабных отношений сотрудничества.

"Мы даем многое <...>, и, вероятно, дело кончится тем, что мы будем делать что-то в экономическом плане [для смягчения последствий распространения коронавируса] для других стран", - добавил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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