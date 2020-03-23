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Распространение коронавируса нового типа

Президента Ботсваны изолировали после поездки в Намибию

Во время изоляции у Мокгвитси Масиси будут взяты анализы на коронавирус

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси был отправлен в самоизоляцию на две недели после поездки в Намибию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье правительством республики в Facebook.

"Глава медико-санитарных служб в министерстве здравоохранения и здорового образа жизни врач Малаки Тшипаяге направил <...> президента Республики Ботсвана <...> Мокгвитси Масиси в самоизоляцию после его поездки в Намибию на 14 дней, начиная с 21 марта", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что во время изоляции у Масиси будут взяты анализы на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
БотсванаМасиси, МокгвитсиРаспространение коронавируса нового типа
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