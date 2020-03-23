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Дело Пола Уилана
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Посол США в России надеется, что обвиняемого в шпионаже Уилана будут судить справедливо

Джон Салливан считает 13-месячное содержание американца под стражей необоснованным

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан в понедельник после начала рассмотрения в Мосгорсуде дела о шпионаже в отношении Пола Уилана выразил надежду, что процесс будет открытым и справедливым.

"Сегодня суд начал процесс, и у нас была возможность пообщаться с Полом. В дальнейшем мы надеемся увидеть прозрачный и справедливый судебный процесс", - сказал Салливан по окончании предварительных слушаний по делу.

Он отметил, что считает 13-месячное содержание Уилана под стражей необоснованным в связи с отсутствием доказательств его вины. "Уилану отказывают в должной медицинской помощи и не позволяют связаться с семьей. Он содержится в тяжелых условиях", - добавил Салливан. Послы Великобритании и Ирландии также посетили процесс в Мосгорсуде в понедельник, однако не дали комментариев прессе.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан отрицает вину. Его защита настаивает на том, что дело сфабриковано, и деятельность Уилана в России носила сугубо гуманитарный характер.

Теги
СШАРоссияДело Пола УиланаСалливан, Джон
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