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Миграционный кризис в Европе

В ООН призвали Грецию не применять силу в отношении мигрантов на границе

Решение о приостановке доступа к процедуре предоставления убежища "не имеет законной основы в международном праве", отметил спецдокладчик ООН Фелипе Гонсалес Моралес

ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес призвал Грецию немедленно прекратить силовые меры в отношении мигрантов и просителей убежища на границе с Турцией.

"Я очень обеспокоен сообщениями об отказах во въезде просителям убежища и мигрантам", - приводятся его слова в распространенном в понедельник в Женеве сообщении.

Спецдокладчик подчеркнул, что такие меры представляют собой "нарушение запрета на коллективные выдворения".

По мнению Фелипе Гонсалеса Моралеса, Греция "должна немедленно пересмотреть" свое решение о приостановке с 1 марта на 30 дней доступа к процедуре предоставления убежища для лиц, пересекших границу нелегально. По его словам, это решение "не имеет законной основы в международном праве", и речь в данном случае идет о "краеугольном камне прав человека и защиты беженцев".

В заявлении также выражена тревога в связи с сообщениями о нападениях на просителей убежища представителями греческой службы безопасности с целью "выдворения их на турецкую сторону границы". Мигранты, которым удалось пересечь границу, по имеющимся у эксперта сведениям, были "перехвачены греческими пограничниками, задержаны, раздеты, лишены пожитков и отправлены назад в Турцию". Кроме того, поступила информация, что подобные действия повлекли за собой смерть просителя убежища из Сирии.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающейся с наплывом беженцев Греции. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.

Теги
ТурцияГрецияПроблема нелегальной миграции в Европе
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