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Распространение коронавируса нового типа

НАТО проверяет на коронавирус своих военных, развернутых за рубежом

В настоящий момент крупнейшие миссии НАТО находятся в Афганистане и в Косове

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс на фоне пандемии проверяет на коронавирус своих военных, задействованных в миссиях НАТО за рубежом, в том числе в Афганистане и Косове. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАТО.

"НАТО вместе с другими международными организациями внимательно следит за вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19), и все страны НАТО принимают превентивные меры. Военно-медицинский персонал НАТО сохраняет бдительность, отслеживая любые потенциальные воздействия для военнослужащих НАТО, развернутых в рамках операций", - сообщила пресс-служба.

В настоящий момент крупнейшие миссии НАТО - это "Решительная поддержка" в Афганистане численностью около 16 тыс. человек и миссия по обеспечению безопасности в Косове - KFOR.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе выявлено три случая заражения, значительная часть персонала отправлена работать по домам, для всех внешних посещений, в том числе и для журналистов, штаб-квартира альянса закрыта.

Что касается реакции НАТО на крупнейший в мире очаг инфекции по количеству смертельных случаев на самой территории альянса, в Италии, то генсек Йенс Столтенберг написал в понедельник в Twitter: "НАТО стоит плечом к плечу с Италией. Мы обсудим следующие шаги на встрече глав МИД в апреле". В интервью итальянским СМИ он также заявил, что НАТО "гарантирует не только военную, но и санитарную безопасность", однако не сказал ничего более конкретного о возможной поддержке Италии со стороны альянса и его стран-членов.

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Распространение коронавируса нового типа
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