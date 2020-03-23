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Распространение коронавируса нового типа

В Приднестровье приостанавливают работу магазинов и общественного транспорта

Жителям региона порекомендовали максимально использовать возможности удаленной работы

КИШИНЕВ, 23 марта. /ТАСС/. В Приднестровье приостанавливают работу непродовольственные магазины и общественный транспорт в связи с пандемией коронавируса. Такие решение были приняты в понедельник на заседании оперативного штаба, который возглавляет лидер непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Оперативный штаб считает целесообразным ужесточить карантин. После детального обсуждения принято решение о временной приостановке деятельности всех торговых объектов, реализующих непродовольственные товары. <…> Движение общественного транспорта приостановлено. Предприятиям и организациям предписано предусмотреть доставку людей к месту работы служебным транспортом", - информирует пресс-служба приднестровского лидера.

Кроме того, рекомендовано максимально использовать возможности удаленной работы. Как отмечалось на заседании, местные фабрики практически покрыли потребности госструктур в медицинских масках, поэтому с 23 марта половина объема производимой продукции будет поступать в розничную продажу.

На данный момент в регионе было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Они были подтверждены в Молдавии, которая получает специальные тесты у Всемирной организации здравоохранения. Всего в Молдавии заболевание подтвердилось у 94 человек.

Как проинформировала вице-премьер Молдавии Кристина Лесник, между двумя берегами налажено тесное сотрудничество по проблеме борьбы с распространением инфекции, все меры предпринимаются практически зеркально. Ранее в Молдавии и Приднестровье было введено чрезвычайное положение. Закрыта граница для иностранных граждан, не работают учебные заведения и большинство учреждений, людей просят оставаться в своих домах.

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Распространение коронавируса нового типа
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