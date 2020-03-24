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Распространение коронавируса нового типа

Федеральный парламент Австралии досрочно отправился на каникулы из-за коронавируса

Ожидается, что депутаты вернутся в Канберру не раньше 11 августа

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Федеральный парламент Австралии досрочно уходит на четырехмесячные каникулы из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBC.

По ее данным, парламент остановит свою работу и уйдет на длительные каникулы на пять недель раньше - со вторника, 24 марта. Ожидается, что депутаты вернутся в Канберру не раньше 11 августа, на которое запланировано следующее заседание федерального парламента Австралии. Также было отложено и рассмотрение бюджета страны на 2020-2021 годы, согласно новому графику, главный финансовый документ государства будет рассмотрен не в мае, а 6 октября.

Накануне стало известно, что как минимум четверо депутатов действующего созыва были инфицированы новым коронавирусом и участвовали в заседаниях парламента и комитетов в то время, когда могли распространять вирус. Среди заболевших парламентарии из Южной Австралии и Квинсленда, а также министр внутренних дел страны Питер Даттон.

На территории Австралии выявлено 1887 случаев заражения новым коронавирусом, семеро умерли. За последние сутки было зарегистрировано порядка 250 новых пациентов с заболеванием, вызванным вирусом. О первых случаях инфицирования власти сообщили 25 января, подтвердив диагноз трех пациентов в Мельбурне и Сиднее. В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы, а граждан призвали как можно реже выходить из дома.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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