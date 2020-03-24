Коронавирус подтвержден у экс-президента Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 24 марта. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари, возглавлявшего страну в 1994-2000 годах. Об этом сообщила во вторник канцелярия действующего главы государства Саули Ниинистё.

"У Ахтисаари выявлено заражение коронавирусом. Это было подтверждено в понедельник, 23 марта", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, 82-летний экс-президент чувствует себя хорошо. Ранее заражение также подтвердилось у супруги Ахтисаари Ээвы.

Как сообщил телеканал MTV3, на концерте в честь Международного женского дня в Доме музыки в Хельсинки коронавирусом заразились несколько человек. Там же присутствовала чета Ахтисаари, а также еще один экс-президент Финляндии Тарья Халонен (была президентом в 2000-2012 годы) с супругом и вдова покойного экс-президента Мауно Койвисто (был президентом в 1982-1994 годы) Теллерво. По информации президентской канцелярии, все они сообщили, что здоровы.

В субботу стало известно, что в Финляндии от коронавируса умер первый пациент - пожилой человек. Число случаев заражения коронавирусом в стране достигло уже 700.

С 19 марта по 13 апреля страна закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.