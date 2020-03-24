ЦИК Абхазии объявил оппозиционера Бжанию победителем президентских выборов

СУХУМ, 24 марта. /ТАСС/. Один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания победил на президентских выборах в первом туре с результатом 56,5% голосов. Об этом сообщил во вторник председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Оглашаются окончательные итоги голосования на выборах президента Республики Абхазия, прошедших 22 марта. Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей", - сказал глава ЦИК Тамаз Гогия, зачитывая итоговое решение. Кроме того, решением ЦИК вице-президентом страны становится Бадру Гунба, он входил в состав правительства в 2011-2014 годах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее половины голосов избирателей, пришедших на участки.

Министр экономики Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов избирателей, экс-глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба - 2,22%. Явка избирателей составила 71,56%. По словам руководителя Центризбиркома Абхазии, избирательная комиссия не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, выборная кампания прошла без эксцессов, официальных заявлений и жалоб не поступило.

В воскресенье в Абхазии в восьмой раз проходили выборы президента республики, это повторные выборы, президент Рауль Хаджимба подал в отставку в январе 2020 года после протестов представителей оппозиции, возмущенных результатами рассмотрения в суде иска оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего ему президентские выборы в 2019 году. Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов 2019 года и постановил назначить повторные. ЦИК исполнил решение суда и назначил повторные выборы.

Аслану Бжании 57 лет, в разные годы служил в органах госбезопасности республики, работал в бизнесе. До 2014 года он возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии, с 2017 года является депутатом республиканского парламента.