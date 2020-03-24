Новое руководство Абхазии будет уделять особое внимание сближению с Россией

СУХУМ, 24 марта. /ТАСС/. Избранный президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что новое руководство страны будет уделять особое внимание сближению с Россией.

"Что касается отношений с РФ, намерен действовать в рамках тех договоров, которые существуют. Часть положений этих договоров реализованы, часть не реализованы; те обязательства, которые были взяты абхазской стороной, должны быть реализованы. Мы будем сближать свои позиции по многим вопросам, между нами нет ни одной неразрешимой задачи. <…> У нас этому направлению работы главы государства, правительства будут уделять особое внимание, потому что взаимодействие с РФ <…> непосредственно отражаются на качестве жизни наших граждан", - сказал Бжания журналистам во вторник.