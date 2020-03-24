Всех прибывающих в Мьянму отправят в карантинные центры

БАНГКОК, 24 марта. /ТАСС/. Все прибывающие в Мьянму иностранцы и граждане республики, за исключением дипломатов, должны отправиться в карантинные центры на 14 дней. Как сообщило во вторник Министерство иностранных дел Мьянмы, нововведение, направленное на борьбу с распространением коронавируса в стране, вступит в силу 25 марта.

"Граждане Мьянмы, прибывшие из любой страны, должны отправиться на 14 дней в карантинные центры, - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. - Все иностранцы перед посадкой на борт любой авиакомпании, следующий в Мьянму, должны представлять медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, которая была выдана не позднее, чем за 72 часа до вылета. По прибытии они будут отправлены на 14 дней в карантинные центры". Справка также потребуется прибывающим в республику дипломатам и должностным лицам ООН, которые аккредитованы и работают в Мьянме, однако карантин они будут проходить дома.

Власти республики ранее ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Франциии Южной Кореи. Рейсы между Китаем и Мьянмой были приостановлены в феврале. 19 марта правительство Мьянмы приняло решение приостановить въезд иностранных граждан в страну через пограничные контрольно-пропускные пункты для предотвращения ввоза коронавируса нового типа. 23 марта в стране были зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом, инфицированные прибыли из США и Великобритании.