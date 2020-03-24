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Издатели американских газет просят Китай отменить решение о высылке журналистов

Такое решение "разрушительно и безрассудно" в условиях мировой борьбы с пандемией коронавируса, отмечается в открытом письме

ТАСС, 24 марта. Издательства газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal во вторник призвали власти КНР пересмотреть решение о выдворении десятков этих изданий из страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на открытое письмо.

"Мы решительно призываем китайское правительство изменить решение о выдворении американских граждан, работающих в наших новостных организациях", - приводит агентство строки из письма издателей. Они также подчеркнули, что такое решение "разрушительно и безрассудно" в условиях мировой борьбы с пандемией коронавируса.

17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США. Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, им было предписано в ближайшие дни сдать свои пресс-карты.

В начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек. Так, с 13 марта число работников агентства "Синьхуа" с китайскими паспортами не будет превышать 59, телеканала CGTN - 30, China Daily - девять. При этом китайские СМИ должны были до 6 марта уведомить американские власти о том, кто из граждан КНР больше не будет на них работать на территории США.

Ранее правительство КНР приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

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