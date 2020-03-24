Петиция Зеленскому о консультативном совете по Донбассу набрала необходимые голоса

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Электронная петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отозвать подписи официальных представителей Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе под протоколом, в котором зафиксирована предварительная договоренность о создании консультативного совета, набрала необходимое количество голосов. Согласно информации о текущем статусе петиции, размещенной на сайте главы государства, под документом менее чем за неделю поставили подписи почти 28,4 тыс. граждан (для рассмотрения необходимо не менее 25 тыс. голосов).

"Требованием этой петиции является предоставление вами поручения Леониду Кучме и Aндрею Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года, и отказаться от механизма консультативного совета", - сказано в документе. Его авторы считают, что подписи украинских представителей "легитимизируют Донецкую и Луганскую народные республики в глазах международного сообщества, нарушают украинское законодательство и содержат признаки государственной измены".

Теперь глава государства обязан рассмотреть эту петицию и дать на нее ответ в течение трех месяцев.

О консультативном совете

По итогам встречи контактной группы 11 марта была достигнута предварительная договоренность о создании некоего нового механизма урегулирования - консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". Ожидается, что решение о создании совета может быть подтверждено на следующем заседании Контактной группы. В Донецкой и Луганской народных республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог.

12 марта Ермак на брифинге заявил, что "создание совета не означает юридического признания Киевом республик Донбасса". Власти Украины, по словам Ермака, "не намерены вести прямые переговоры с представителями республик".

Позднее группа украинских депутатов зарегистрировала в Верховной раде проект постановления с требованием не допустить создания консультативного совета по урегулированию конфликта в Донбассе. Проект был предложен группой депутатов от фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и депутатской группы "За будущее".