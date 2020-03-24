Суд в США из-за коронавируса приостановил дело по иску Кара-Мурзы - младшего против ФБР

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Американский федеральный суд столичного округа Колумбия удовлетворил во вторник ходатайство Минюста США и приостановил процесс по иску российского общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы - младшего против ФБР о сокрытии данных о его отравлении. Об этом говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных юридической инстанции.

"Постановляю, что нынешнее судебное разбирательство... приостанавливается", - отмечается в документе. Судья пояснил, что решение касается и крайнего срока предоставления ведомством ответа на иск.

Ранее во вторник Министерство юстиции США, которое курирует работу ФБР, попросило суд приостановить дело в связи с принятыми федеральными властями ограничениями из-за распространения нового коронавируса в стране. В поданном ходатайстве говорится, что введенные меры помешают ответчику предоставлять документы и защищаться во время судебного разбирательства. В частности, речь идет о перешедших на удаленный режим работы сотрудниках, отвечающих за хранение информации в Федеральном бюро расследований.

В связи с этим Контрерас "обязал ответчика незамедлительно уведомить суд" после того, как эти сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места. До этого Минюст должен регулярно уведомлять истца о работе своего архива.

В конце февраля Кара-Мурза - младший подал на ФБР в суд с требованием огласить результаты токсикологических анализов, которые были переданы в связи с его отравлением в 2017 году. По словам общественного деятеля, бюро затягивает с предоставлением данной информации. Анализы были переданы спецслужбе еще в феврале 2017 года, но истец их до сих пор не получил.