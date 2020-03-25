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Саудовский король будет председательствовать на экстренном саммите "двадцатки" 26 марта

Темой встречи станет коронавирус
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ТАСС, 25 марта. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в четверг, 26 марта, будет председательствовать на экстренном саммите "двадцатки" по коронавирусу. Об этом во вторник сообщило Саудовское агентство печати.

Отмечается, что на саммите, который пройдет в формате видеоконференции, будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

Пресс-служба Кремля во вторник проинформировала, что в видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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