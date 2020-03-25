Президент Южной Кореи на саммите G20 поделится опытом борьбы с коронавирусом

ТАСС, 25 марта. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 26 марта выступит на экстренном виртуальном саммите G20 с речью, в которой расскажет о принимаемых в стране мерах по сдерживанию распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте администрации южнокорейского лидера.

В нем отмечается, что президент подробно объяснит суть превентивных мер и деятельности правительства по борьбе с инфекцией. Также он коснется вопроса "прозрачности и своевременности информирования" населения о коронавирусе, говорится в сообщении.

В частности, Мун Чжэ Ин намерен представить лидерам стран - участниц саммита разработанное властями мобильное приложение, благодаря которому многие жители Южной Кореи смогли самостоятельно диагностировать у себя симптомы коронавируса, что в дальнейшем помогло медикам при выявлении новых случаев инфицирования.

Президент планирует уделить особое внимание необходимости продолжения экономических контактов между странами как главного фактора для скорого выхода мировой экономики из рецессии. Итогом встречи, которая будет проходить в режиме видеоконференции, как ожидается, станет подписание совместной декларации с проектом международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

На данный момент в Республике Корея зафиксировано 9137 случаев заражения коронавирусом нового типа, с начала эпидемии в стране вылечились и выписались из больниц 3730 человек. Число летальных исходов в Южной Корее достигло 127.