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Распространение коронавируса нового типа

Президент Киргизии предупредил об ответственности за нарушение условий карантина

От граждан сейчас "требуется неукоснительное соблюдение дисциплины", указал Сооронбай Жээнбеков

БИШКЕК, 25 марта. /ТАСС/. Нарушители введенных в Киргизии ограничений в связи с угрозой распространения в стране коронавирусной инфекции будут привлечены к ответственности. Об этом заявил в опубликованном в среду обращении к народу республики ее президент Сооронбай Жээнбеков.

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"В настоящее время существует лишь единственное эффективное средство по противодействию коронавирусной инфекции. Это - порядок, единство и четкое соблюдение санитарно-гигиенических требований. Кто не соблюдает эти условия - вредит не только себе, но и всему народу, подобная безответственность будет строго наказана", - сказал он.

По словам главы государства, с момента начала распространения коронавируса в мире ситуация в Киргизии "была взята под контроль". "Данные активные меры позволили нам достаточно долгое время удерживать стабильную ситуацию в стране, но имеют место случаи несоблюдения правил и невыполнения требований порядка. И это обусловило необходимость введения еще более жестких мер по предотвращению распространения вируса", - пояснил Жээнбеков, комментируя принятое им решение о введении ЧП в ряде городов и районов республики.

"Чрезвычайная ситуация в стране и чрезвычайное положение на указанных территориях создадут некоторые неудобства и ряд ограничений в нашей повседневной жизни", - признал он. Тем не менее, от граждан сейчас "требуется неукоснительное соблюдение дисциплины", поскольку они в настоящее время "переживают серьезные испытания". Глава республики также призвал соотечественников не верить распространяемым паническим слухам о ситуации с коронавирусом в республике и "доверять только сообщениям государственных штабов".

В соответствии с указом Жээнбекова в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей из-за вспышки коронавируса с 25 марта введено чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. На сегодняшний день в Киргизии выявлено 44 случая инфицирования коронавирусом.

Теги
КиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичРаспространение коронавируса нового типа
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