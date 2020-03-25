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Распространение коронавируса нового типа

Болсонару назвал преступлением вводимые из-за коронавируса ограничения в регионах Бразилии

Президент страны указал на "уничтожение рабочих мест"

ТАСС, 25 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонару подверг в среду резкой критике тех региональных и муниципальных руководителей, которые ввели жесткие ограничения в отдельных штатах и городах страны в связи с распространением коронавируса.

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"То, что делают в Бразилии некоторые губернаторы и некоторые мэры, является преступлением. Они разрушают Бразилию, уничтожают рабочие места. Эти люди говорят: "А, экономика не так важна, как [человеческая] жизнь". Профаны, одно нельзя отделять от другого", - заявил Болсонару во время общения с журналистами, которое транслировалось в Facebook.

Во вторник в телеобращении к нации бразильский лидер уже выступил против введения карантинных мер и ограничений на работу в отдельных секторах экономики ради борьбы с пандемией. По мнению Болсонару, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных составляет около 2,2 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 46 заболевших умерли. На этом фоне региональные и муниципальные власти, в том числе руководители штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство торговых заведений, ограничили движение транспорта и населения.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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