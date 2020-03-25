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Распространение коронавируса нового типа

США, Китай и коронавирус. Как Пекин и Вашингтон борются за политическое влияние

© AP Photo/Mic Smith
КНР быстро приспосабливается к меняющимся условиям и добивается преимущества, используя ошибки Соединенных Штатов, отмечают эксперты

Объявив войну "невидимому врагу" - новому коронавирусу, Соединенные Штаты одновременно втянулись в широкомасштабное сражение на другом фронте с более чем заметным и давним противником - Китаем. В последние дни между ними развернулась настоящая информационная война, в которой администрация Дональда Трампа отступать не намерена.

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Борьба идет за политическое влияние в мире, и, казалось бы, Китай, откуда пошло распространение COVID-19, заведомо должен находиться в проигрышном положении. Однако успехи пока сопутствуют вовсе не администрации США, а правительству КНР. Это, кстати, признают и американские эксперты.

Отчеты и просчеты

"Пекин быстро приспосабливается к меняющимся условиям и добивается преимущества, используя ошибки Соединенных Штатов и позиционируя себя как мирового лидера в борьбе с пандемией", - считают бывший помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл и ведущий сотрудник вашингтонского Института Брукингса Раш Доши. Они отмечают, что китайские власти "расхваливают свою собственную систему, оказывают материальную помощь зарубежным государствам и даже помогают наладить работу правительств других стран".

В то время как США, не посоветовавшись с европейскими союзниками, закрыли от них свои границы, а Италия не могла дождаться помощи от своих ближайших соседей по ЕС, Китай выделил для отправки за рубеж 1 тыс. аппаратов ИВЛ, 2 млн защитных масок, 100 тыс. респираторов и 50 тыс. приборов для проверки на коронавирус. Основатель торгового интернет-гиганта Alibaba Джек Ма пообещал передать каждой из 54 африканских стран 100 тыс. масок и 20 тыс. проверочных приборов, а также оказать аналогичную помощь Соединенным Штатам. На первый взгляд, такое предложение могло показаться унизительным для богатой Америки, но, как выяснилось, там тоже не хватает медицинского снаряжения и материалов для борьбы с пандемией.

Все это делается не только для "внутреннего потребления" ради сохранения "стабильности системы", но и является частью глобального соперничества между США и КНР, которое грозит обостриться из-за вспышки коронавируса и спада в мировой экономике, считают Кэмпбелл и Доши. Их статья, опубликованная в последнем номере журнала Foreign Affairs, так и называется: "Коронавирус может изменить мировой порядок".

Конечно, в итоге все будет зависеть от того, насколько успешно разные страны преодолеют пандемию. До полной нормализации жизни в Китае еще очень далеко, но власти уже объявили об отмене карантина в провинции Хубэй, действовавшего в течение двух месяцев. И произошло это неслучайно накануне экстренного совещания лидеров "двадцатки", назначенного на 26 марта в режиме видеоконференции. Пекин явно хочет, чтобы его первые успехи в борьбе с COVID-19 стали известны всему миру, а просчеты на этом пути поскорее забылись.

Опасная игра слов

Очевидно, что пропагандистские экзерсисы Китая, да еще вкупе с собственными просчетами, не могли не вызвать тревоги в Белом доме. Как стало известно телекомпании CNN, на этой неделе Совет национальной безопасности (СНБ) США разослал в другие ведомства, в том числе Госдепартамент и Пентагон, рекомендации по поводу информационного противодействия КНР. Главная цель этого документа - разоблачение попыток Пекина "утаить истинные сведения" о распространении COVID-19. Вашингтон утверждает, что китайские власти с самого начала скрывали масштабы заражения, не известили ВОЗ, не пустили в Ухань иностранных специалистов, что не позволило другим странам вовремя принять защитные меры.

"Было бы лучше, если бы они нам раньше сказали, что у них там происходит. А мы не знали об этом до тех пор, пока информация не стала просачиваться наружу", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. На снимке, сделанном одним из фотокорреспондентов на той встрече, видно заготовленный текст вступительного слова президента, где его рукой в последний момент было внесено исправление: первая часть слова "коронавирус" оказалась зачеркнута, а вместо этого было написано "китайский вирус". Репортеры, работающие в Белом доме, идентифицировали не только почерк Трампа, но и определили, какой ручкой он пользовался.

Критики президента называют такую риторику "оскорбительной и расистской". Однако аналогичные выражения вовсю используют и люди из внешнеполитической команды Трампа. Так, госсекретарь Майкл Помпео говорит об "уханьском вирусе", а помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен и его заместитель Мэттью Поттингер рассуждают о попытках китайцев "скрыть вспышку инфекции в провинции Хубэй". Поттингер когда-то работал в Пекине корреспондентом газеты The Wall Street Journal и пострадал там от местных властей, а теперь считается в Белом доме чуть ли не главным китаеведом. 

Плохой коп, хороший коп

Обмен заявлениями между Пекином и Вашингтоном из-за коронавируса наложился на высылку из КНР журналистов трех ведущих американских газет: The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Китайские власти объявили, что это было сделано в ответ на сокращение американцами количества сотрудников пяти государственных СМИ КНР, аккредитованных в США. Со своей стороны, СНБ заявил, что теперь у всего мира будет еще меньше "правдивой информации о Китае".

У Вашингтона есть и другие поводы для недовольства. По его мнению, китайское руководство сознательно не упоминает, что получило от США медицинскую помощь в объеме 18 тонн, доставленную в КНР теми же самолетами, которые эвакуировали оттуда американских граждан. И полное возмущение администрации Трампа вызвало заявление официального представителя МИД КНР о том, что коронавирус могли завезти в Ухань американцы во время состоявшихся там в октябре 2019 года Всемирных военных игр. Посол КНР в Вашингтоне был в связи с этим вызван в Госдепартамент, но препирательства между двумя странами постепенно стали походить на разборки в детской песочнице в духе "он первый начал".

"Совершенно очевидно, что между двумя странами сейчас идет горячая информационная и экономическая война", - убежден бывший президентский советник Стивен Бэннон, считающийся сторонником максимально жесткого подхода к Китаю. По его утверждению, действия правительства КНР "представляют опасность и для китайского народа, и для всего мира". На подобные высказывания можно было бы не обращать внимания, но "Бэннон говорит от имени многих высокопоставленных сотрудников администрации Трампа, которые уже давно выступают за усиление конфронтации в отношениях с Пекином", отмечает The New York Times.

Правда, такую позицию разделяют не все. По сведениям газеты, министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кудлоу стремятся не допустить обострения отношений с Китаем, понимая, что двум странам придется вместе решать еще очень много проблем, в том числе искать пути выполнения многомиллиардного соглашения по торговле.

Да и по поводу формулировок типа "китайский вирус" со стороны ряда американских специалистов последовали прямые возражения. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, включенный президентом в спецгруппу по борьбе с коронавирусом, открыто заявил, что никогда не стал бы использовать подобные определения. Как сообщило агентство Bloomberg, демарш авторитетного специалиста даже вызвал напряженность в его отношениях с Трампом. В целом же общий тон в диалоге с Китаем задает президент, и какие-то расхождения в формулировках между ним и его ближайшим окружением скорее напоминают ситуацию с двумя полицейскими - плохим и хорошим.

"Коронавирус может нанести американо-китайским связям больше вреда, чем торговые войны, технологические угрозы и президентские "твиты", - предупреждает газета Politico. Эксперты в свою очередь опасаются, что начавшаяся информационная война помешает Вашингтону и Пекину координировать свои шаги в борьбе с COVID-19.

"Отношения между США и Китаем оказались сейчас на самом низком уровне со времени событий на площади Тяньаньмэнь [акции протеста в Пекине в 1989 году], и произошло это в самое неподходящее время, когда двум странам необходимо объединить усилия, чтобы ограничить ущерб, который пандемия наносит общественному здравоохранению, экономической активности и финансовым рынкам", - отмечает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад. По его словам, то, что происходит сейчас в отношениях между Вашингтоном и Пекином, "выглядит удручающе".

В то же время коллега Прасада из Института Брукингса Райан Хасс, курировавший при администрации Барака Обамы китайскую проблематику в СНБ, напоминает, что в периоды прошлых кризисов США и КНР умели преодолевать разногласия и приходить к консенсусу. С учетом непредсказуемости нынешней американской администрации эксперт не берется утверждать, что это удастся сделать сейчас, но уверен, что попробовать все же стоит.

Иван Лебедев

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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