США, Китай и коронавирус. Как Пекин и Вашингтон борются за политическое влияние

Борьба идет за политическое влияние в мире, и, казалось бы, Китай, откуда пошло распространение COVID-19, заведомо должен находиться в проигрышном положении. Однако успехи пока сопутствуют вовсе не администрации США, а правительству КНР. Это, кстати, признают и американские эксперты.

Отчеты и просчеты

"Пекин быстро приспосабливается к меняющимся условиям и добивается преимущества, используя ошибки Соединенных Штатов и позиционируя себя как мирового лидера в борьбе с пандемией", - считают бывший помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл и ведущий сотрудник вашингтонского Института Брукингса Раш Доши. Они отмечают, что китайские власти "расхваливают свою собственную систему, оказывают материальную помощь зарубежным государствам и даже помогают наладить работу правительств других стран".

В то время как США, не посоветовавшись с европейскими союзниками, закрыли от них свои границы, а Италия не могла дождаться помощи от своих ближайших соседей по ЕС, Китай выделил для отправки за рубеж 1 тыс. аппаратов ИВЛ, 2 млн защитных масок, 100 тыс. респираторов и 50 тыс. приборов для проверки на коронавирус. Основатель торгового интернет-гиганта Alibaba Джек Ма пообещал передать каждой из 54 африканских стран 100 тыс. масок и 20 тыс. проверочных приборов, а также оказать аналогичную помощь Соединенным Штатам. На первый взгляд, такое предложение могло показаться унизительным для богатой Америки, но, как выяснилось, там тоже не хватает медицинского снаряжения и материалов для борьбы с пандемией.

Все это делается не только для "внутреннего потребления" ради сохранения "стабильности системы", но и является частью глобального соперничества между США и КНР, которое грозит обостриться из-за вспышки коронавируса и спада в мировой экономике, считают Кэмпбелл и Доши. Их статья, опубликованная в последнем номере журнала Foreign Affairs, так и называется: "Коронавирус может изменить мировой порядок".

Конечно, в итоге все будет зависеть от того, насколько успешно разные страны преодолеют пандемию. До полной нормализации жизни в Китае еще очень далеко, но власти уже объявили об отмене карантина в провинции Хубэй, действовавшего в течение двух месяцев. И произошло это неслучайно накануне экстренного совещания лидеров "двадцатки", назначенного на 26 марта в режиме видеоконференции. Пекин явно хочет, чтобы его первые успехи в борьбе с COVID-19 стали известны всему миру, а просчеты на этом пути поскорее забылись.

Опасная игра слов

Очевидно, что пропагандистские экзерсисы Китая, да еще вкупе с собственными просчетами, не могли не вызвать тревоги в Белом доме. Как стало известно телекомпании CNN, на этой неделе Совет национальной безопасности (СНБ) США разослал в другие ведомства, в том числе Госдепартамент и Пентагон, рекомендации по поводу информационного противодействия КНР. Главная цель этого документа - разоблачение попыток Пекина "утаить истинные сведения" о распространении COVID-19. Вашингтон утверждает, что китайские власти с самого начала скрывали масштабы заражения, не известили ВОЗ, не пустили в Ухань иностранных специалистов, что не позволило другим странам вовремя принять защитные меры.

"Было бы лучше, если бы они нам раньше сказали, что у них там происходит. А мы не знали об этом до тех пор, пока информация не стала просачиваться наружу", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. На снимке, сделанном одним из фотокорреспондентов на той встрече, видно заготовленный текст вступительного слова президента, где его рукой в последний момент было внесено исправление: первая часть слова "коронавирус" оказалась зачеркнута, а вместо этого было написано "китайский вирус". Репортеры, работающие в Белом доме, идентифицировали не только почерк Трампа, но и определили, какой ручкой он пользовался.

Критики президента называют такую риторику "оскорбительной и расистской". Однако аналогичные выражения вовсю используют и люди из внешнеполитической команды Трампа. Так, госсекретарь Майкл Помпео говорит об "уханьском вирусе", а помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен и его заместитель Мэттью Поттингер рассуждают о попытках китайцев "скрыть вспышку инфекции в провинции Хубэй". Поттингер когда-то работал в Пекине корреспондентом газеты The Wall Street Journal и пострадал там от местных властей, а теперь считается в Белом доме чуть ли не главным китаеведом.

Плохой коп, хороший коп

Обмен заявлениями между Пекином и Вашингтоном из-за коронавируса наложился на высылку из КНР журналистов трех ведущих американских газет: The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Китайские власти объявили, что это было сделано в ответ на сокращение американцами количества сотрудников пяти государственных СМИ КНР, аккредитованных в США. Со своей стороны, СНБ заявил, что теперь у всего мира будет еще меньше "правдивой информации о Китае".

У Вашингтона есть и другие поводы для недовольства. По его мнению, китайское руководство сознательно не упоминает, что получило от США медицинскую помощь в объеме 18 тонн, доставленную в КНР теми же самолетами, которые эвакуировали оттуда американских граждан. И полное возмущение администрации Трампа вызвало заявление официального представителя МИД КНР о том, что коронавирус могли завезти в Ухань американцы во время состоявшихся там в октябре 2019 года Всемирных военных игр. Посол КНР в Вашингтоне был в связи с этим вызван в Госдепартамент, но препирательства между двумя странами постепенно стали походить на разборки в детской песочнице в духе "он первый начал".

"Совершенно очевидно, что между двумя странами сейчас идет горячая информационная и экономическая война", - убежден бывший президентский советник Стивен Бэннон, считающийся сторонником максимально жесткого подхода к Китаю. По его утверждению, действия правительства КНР "представляют опасность и для китайского народа, и для всего мира". На подобные высказывания можно было бы не обращать внимания, но "Бэннон говорит от имени многих высокопоставленных сотрудников администрации Трампа, которые уже давно выступают за усиление конфронтации в отношениях с Пекином", отмечает The New York Times.

Правда, такую позицию разделяют не все. По сведениям газеты, министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кудлоу стремятся не допустить обострения отношений с Китаем, понимая, что двум странам придется вместе решать еще очень много проблем, в том числе искать пути выполнения многомиллиардного соглашения по торговле.

Да и по поводу формулировок типа "китайский вирус" со стороны ряда американских специалистов последовали прямые возражения. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, включенный президентом в спецгруппу по борьбе с коронавирусом, открыто заявил, что никогда не стал бы использовать подобные определения. Как сообщило агентство Bloomberg, демарш авторитетного специалиста даже вызвал напряженность в его отношениях с Трампом. В целом же общий тон в диалоге с Китаем задает президент, и какие-то расхождения в формулировках между ним и его ближайшим окружением скорее напоминают ситуацию с двумя полицейскими - плохим и хорошим.

"Коронавирус может нанести американо-китайским связям больше вреда, чем торговые войны, технологические угрозы и президентские "твиты", - предупреждает газета Politico. Эксперты в свою очередь опасаются, что начавшаяся информационная война помешает Вашингтону и Пекину координировать свои шаги в борьбе с COVID-19.

"Отношения между США и Китаем оказались сейчас на самом низком уровне со времени событий на площади Тяньаньмэнь [акции протеста в Пекине в 1989 году], и произошло это в самое неподходящее время, когда двум странам необходимо объединить усилия, чтобы ограничить ущерб, который пандемия наносит общественному здравоохранению, экономической активности и финансовым рынкам", - отмечает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад. По его словам, то, что происходит сейчас в отношениях между Вашингтоном и Пекином, "выглядит удручающе".

В то же время коллега Прасада из Института Брукингса Райан Хасс, курировавший при администрации Барака Обамы китайскую проблематику в СНБ, напоминает, что в периоды прошлых кризисов США и КНР умели преодолевать разногласия и приходить к консенсусу. С учетом непредсказуемости нынешней американской администрации эксперт не берется утверждать, что это удастся сделать сейчас, но уверен, что попробовать все же стоит.

Иван Лебедев