В Чехии запретили собираться в общественных местах группам более двух человек

ПРАГА, 25 марта. /ТАСС/. Запрет собираться вне жилых помещений группам свыше двух человек ввели в Чехии. Об этом заявил журналистам в среду министр здравоохранения республики Адам Войтех.

"Правительство с целью пресечения распространения в республике коронавируса усилило меры эпидемиологической безопасности, запретив собираться в общественных местах группам свыше двух человек, - отметил он. - Эта необходимое ограничение, направленное на сохранение здоровья граждан".

Данный запрет, который будет действовать как минимум до 1 апреля, не распространяется на близких родственников. Сделано исключение для сотрудников предприятий, действующих в условиях введенного в республике 16 марта общенационального карантина. Они могут собираться в группах, если это совершенно необходимо для выполнения профессиональных обязанностей. Запрет не распространяется на пассажиров общественного транспорта и участников похорон.

Войтех призвал жителей Чехии стараться минимально покидать жилые помещения. Выход из дома возможен только для поездок к месту работы и обратно, посещения аптек и продуктовых магазинов. Минздрав "настоятельно просит особенно беречься" граждан старше 65 лет.

"Просим жителей [республики] в общественных местах стараться находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Это касается также покупателей в продуктовых магазинах и аптеках", - сказал Войтех.

Число инфицированных коронавирусом в Чехии в среду увеличилось до 1497. В республике зафиксировано пять смертельных исходов от COVID-19. Выздоровели 10 человек. Минздрав информировал о появлении инфекции в стране 1 марта.