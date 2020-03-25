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Выборы президента США - 2020

NYT: в США власти пяти штатов перенесли первичные выборы из-за коронавируса

Первичные выборы перенесены на 2 июня

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса вынудила власти пяти штатов в США перенести на 2 июня первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Как сообщила в среду газета The New York Times, в Коннектикуте, Делавэре, Мэриленде и Род-Айленде выборы планировались на 28 апреля, в Индиане - на 5 мая. В штате Огайо первичные выборы должны были состояться 17 марта, они перенесены, но дата их проведения пока не назначена, хотя, по данным The New York Times, власти штата рассматривают в качестве возможной даты 2 июня. На эту же дату, отметила газета, согласно первоначальному графику, назначены первичные выборы в штатах Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южная Дакота и в федеральном округе Колумбия. От всех этих 10 штатов и федерального округа Колумбия на съезд должны быть выдвинуты в общей сложности 643 делегата.

Кроме того, по данным The New York Times, возможность переноса первичных выборов рассматривают власти штата Нью-Йорк. Они запланированы на 28 апреля, но члены комиссии штата по проведению выборов не исключили возможности переноса их на 23 июня.

Один из разработчиков предвыборной стратегии демократов Майкл Солимэн заявил в интервью The New York Times, что перенос первичных выборов, вероятно, не нанесет ущерба предвыборной кампании, "поскольку избиратели осознают необходимость решительного руководства страной и более активно будут добиваться выдвижения Джозефа Байдена кандидатом на пост президента от Демократической партии".

По итогам уже состоявшихся первичных выборов и собраний партийных активистов экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, заручился голосами 1214 делегатов, а его соперник сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 910 голосами.

Для выдвижения кандидатом Демократической партии на национальном съезде в Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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