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Литва не примет назад граждан, отказавшихся соблюдать карантин

По данным МИД республики, за границей находятся около 900 граждан страны, испытывающих затруднения с возвращением на родину

ВИЛЬНЮС, 25 марта. /ТАСС/. Граждане Литвы, которые откажутся соблюдать 14-дневный карантин после возвращения из-за границы, не смогут вернуться на родину. С таким предупреждением выступил в среду на онлайн пресс-конференции после заседания правительства республики премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"Видимо, придется внести коррективы в условия возвращения в Литву. Если человек с требованиями - самоизоляция, карантин - не согласится, мы, пожалуй, не сможем принять его на борт самолета, парома", - сказал глава кабмина.

Граждане Литвы, которые возвращаются на родину из других стран, заполняют анкету, где, в частности, дают согласие на карантин, который им необходимо пройти в течение 14 дней в специальных помещениях. Раньше карантин разрешался в домашних условиях, но без контроля многие его не придерживались. "Пусть те, кто не хочет вести себя по возвращению в Литву ответственно, остаются там, где находятся", - заявил Сквернялис.

По данным МИД Литвы, за границей сейчас находятся около 900 граждан страны, испытывающих затруднения с возвращением на родину. Литовские власти организуют для них заказные авиарейсы и морские паромы.

С начала пандемии в Литве выявлено 255 инфицированных. Зафиксировано четыре летальных исхода заболевания. Первый случай заражения был зафиксирован 28 февраля.

Теги
ЛитваСквернялис, СаулюсРаспространение коронавируса нового типа
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